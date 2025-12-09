Nuit de la lecture | Escape game La quête Ewilan Rue Henri Dignac Égletons

Nuit de la lecture | Escape game La quête Ewilan

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-22

Imaginez, sans le faire exprès vous faites un pas de côté et vous pénétrez dans un univers à la fois familier et complètement étrange. Lors de ce transfert, vous devenez un personnage essentiel pour retrouver Ewilan, disparue lors d’une mission dangereuse pour libérer les Figés et sauver son royaume.

Réservation obligatoire au 05 55 93 99 92. .

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr

English : Nuit de la lecture | Escape game La quête Ewilan

L’événement Nuit de la lecture | Escape game La quête Ewilan Égletons a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières