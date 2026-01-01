Nuit de la lecture Escape game »Les Mémoires de la forêt »

2 Avenue du Général Schneider Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-22 16:30:00

fin : 2026-01-22 17:30:00

Date(s) :

2026-01-22

Dans le cadre de la nuit de la lecture, aiderez-vous Ferdinand Taupe à retrouver des indices ? Il est bien, bien embêté ! On lui a demandé de se souvenir d’une phrase, mais … il l’a oubliée ! Cependant il est certain de pouvoir s’en rappeler.

Vos oreilles seront tout ouïe, lors de cette nouvelle expérience de lecture. Inscription obligatoire (places limitées). A partir de 9 ans.

En téléchargement l’ensemble des animations des Nuits de La Lecture 2026 sur le territoire de la Plaine du Rhin. .

2 Avenue du Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 39 mediatheque@ville-seltz.fr

