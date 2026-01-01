Nuit de la lecture ESPARROS Esparros

Nuit de la lecture

ESPARROS Bibliothèque d'Esparros Esparros Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Nuit de la lecture à la Bibliothèque d’ Esparros !

17h goûter offert à tous

18h pêche aux livres pour les plus jeunes , à la lampe de poche, jeux pour enfants plus grands et adultes, lectures sur le thème Villes et campagnes

.

ESPARROS Bibliothèque d'Esparros Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie bibliotheque.esparros@orange.fr

English :

Reading Night at the Esparros Library!

5pm: snack for all

6pm: book fishing for youngsters, flashlight games for older children and adults, readings on the theme of Towns and Countryside

L’événement Nuit de la lecture Esparros a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65