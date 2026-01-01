Nuit de la lecture ESPARROS Esparros
Nuit de la lecture ESPARROS Esparros vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture
ESPARROS Bibliothèque d’Esparros Esparros Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 17:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Nuit de la lecture à la Bibliothèque d’ Esparros !
17h goûter offert à tous
18h pêche aux livres pour les plus jeunes , à la lampe de poche, jeux pour enfants plus grands et adultes, lectures sur le thème Villes et campagnes
.
ESPARROS Bibliothèque d’Esparros Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie bibliotheque.esparros@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reading Night at the Esparros Library!
5pm: snack for all
6pm: book fishing for youngsters, flashlight games for older children and adults, readings on the theme of Towns and Countryside
L’événement Nuit de la lecture Esparros a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65