Nuit de la lecture Place de la Mairie Eygurande-et-Gardedeuil

Nuit de la lecture

Place de la Mairie Bibliothèque Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Je t’aime moi non plus, entre ville et campagne à la bibliothèque de Moulin-Neuf à 18h Au fil des pages suivie d’un apéritif dînatoire 05 53 81 81 20 .

Place de la Mairie Bibliothèque Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 81 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture

L’événement Nuit de la lecture Eygurande-et-Gardedeuil a été mis à jour le 2026-01-15 par Vallée de l’Isle en Périgord