Nuit de la lecture finale école des petits champions de la lecture

place du château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Finale école des petits champions de la lecture

A l’occasion de la 10ème édition des Nuits de la Lecture, la médiathèque accueille la finale école des Petits Champions de la Lecture.

14 élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école Pierre et Marie Curie présenteront et liront l’extrait du roman de leur choix. Un beau moment de partage !

À l’issue des prestations, le jury désignera les lauréats qui représenteront l’école Pierre et Marie Curie dans les étapes à venir. 0 .

place du château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 84 65 mediatheque@ville-erstein.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Little Champions of Reading School Final

L’événement Nuit de la lecture finale école des petits champions de la lecture Erstein a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme du Grand Ried