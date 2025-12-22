NUIT DE LA LECTURE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE GARDOUCH Gardouch
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23 20:30:00
2026-01-23
Célébrons la Nuit de la Lecture à Gardouch à partir de 18h30.
Pour cette 10ème édition des Nuits de la lecture, placée sous le thème de la Ville et la camapagne , la Minoterie de Gardouch propose une animation culturelle le vendredi 23 janvier à 18h30.
-18h30 Accueil à la médiathèque de Gardouch et lecture d’un texte sélectionné par un membre d’Asso’Com
-19h00 à 19h45 Balade nocturne contée sur le patrimoine, de la médiathèque à La Minoterie, avec Marion, guide conférencière à l’Office de Tourisme. Déambulation dans les rues du village en direction du canal du Midi avec intervention de personnages historiques qui apparaitront soudainement pour revivre l’épopée du canal du Midi à travers les siècles.
-A partir de 20h, boisson chaude offerte à la Minoterie !
Sur inscription au 05 62 57 09 68 ou par mail: accueil@lauragaistourisme.fr
Participation solidaire recommandée dès 5€ par personne.
Prévoir des vêtements chauds et une lampe de poche.
Cette manifestation est co-organisée par la Bibliothèque de Gardouch et Lauragais Tourisme. .
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE GARDOUCH 6 Rue, Alain Savary Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr
English :
Celebrate Reading Night in Gardouch from 6.30pm.
