NUIT DE LA LECTURE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE GARDOUCH Gardouch

NUIT DE LA LECTURE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE GARDOUCH 6 Rue, Alain Savary Gardouch Haute-Garonne

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 20:30:00

2026-01-23

Célébrons la Nuit de la Lecture à Gardouch à partir de 18h30.

Pour cette 10ème édition des Nuits de la lecture, placée sous le thème de la Ville et la camapagne , la Minoterie de Gardouch propose une animation culturelle le vendredi 23 janvier à 18h30.

-18h30 Accueil à la médiathèque de Gardouch et lecture d’un texte sélectionné par un membre d’Asso’Com

-19h00 à 19h45 Balade nocturne contée sur le patrimoine, de la médiathèque à La Minoterie, avec Marion, guide conférencière à l’Office de Tourisme. Déambulation dans les rues du village en direction du canal du Midi avec intervention de personnages historiques qui apparaitront soudainement pour revivre l’épopée du canal du Midi à travers les siècles.

-A partir de 20h, boisson chaude offerte à la Minoterie !

Sur inscription au 05 62 57 09 68 ou par mail: accueil@lauragaistourisme.fr

Participation solidaire recommandée dès 5€ par personne.

Prévoir des vêtements chauds et une lampe de poche.

Cette manifestation est co-organisée par la Bibliothèque de Gardouch et Lauragais Tourisme. .

English :

Celebrate Reading Night in Gardouch from 6.30pm.

