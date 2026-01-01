Nuit de la Lecture

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Nuit de la lecture Vendredi 23 janvier 2026 à 19h.

À l’occasion de la Nuit de la lecture, l’auditorium de Gien accueille le collectif Coqcirgrue le vendredi 23 janvier 2026 à 19h pour un spectacle original et plein d’humour intitulé 6 bonnes raisons d’arrêter de lire .

Cette conférence musicale loufoque et décalée propose une réflexion insolite sur l’inutilité de la lecture, mêlant musique, parole et dérision. Un moment surprenant et accessible, qui invite le public à porter un regard différent sur les livres et la pratique de la lecture.

L’événement est gratuit, ouvert à partir de 12 ans. L’inscription est conseillée en raison du nombre de places limité. .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 51 mediatheque@gien.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reading Night ? Friday, January 23, 2026 at 7pm.

L’événement Nuit de la Lecture Gien a été mis à jour le 2026-01-19 par OT GIEN