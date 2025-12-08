Nuit de la lecture Goûter conté à la bibliothèque des Pins Haguenau

Nuit de la lecture Goûter conté à la bibliothèque des Pins

44a rue des Carrières Haguenau Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-01-22 17:00:00

fin : 2026-01-22 18:00:00

2026-01-22

La bibliothèque des Pins invite une merveilleuse conteuse pour un goûter conté.

Vous entendrez des contes détournés pour coller à la thématique de cette 10ème édition des Nuits de la lecture Villes et campagnes et, on l’espère, passerez un excellent moment avec nous en famille.

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026.

44a rue des Carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 79 mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

The Pins library invites a wonderful storyteller for a storytelling afternoon tea.

