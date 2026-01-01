Nuit de la lecture Guiclan
2026-01-23 18:30:00
2026-01-23 19:15:00
2026-01-23
Prêts pour une soirée en pyjama pleine d’aventure à travers les livres ?
La bibliothèque de Guiclan vous invite aventurières, aventuriers!
Rejoignez-nous pour une Nuit de la Lecture !
Après un voyage à travers la campagne et une exploration de la ville, ce sera à vous de construire votre propre univers.
Au programme Plaids, chaussons, histoires et surprise !
Pour les 3-6 ans de 18h30 à 19h15 Les petits curieux, vos pyjamas tout doux sont les bienvenus !
Pour les 7-10 ans de 19h30 à 20h15 Préparez-vous à faire travailler votre imagination !
Pas d’inquiétude, chers parents vous pourrez profiter de cette pause douce et cocooning pour rêvasser tranquillement… tout en restant à portée de vue de vos petits explorateurs.
Une soirée pour faire briller les étoiles dans les yeux de vos enfants ! .
Bibliothèque Guiclan 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 79 48 24
