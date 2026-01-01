Nuit de la lecture

Bibliothèque Guiclan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 19:15:00

Date(s) :

2026-01-23

Prêts pour une soirée en pyjama pleine d’aventure à travers les livres ?

La bibliothèque de Guiclan vous invite aventurières, aventuriers!

Rejoignez-nous pour une Nuit de la Lecture !

Après un voyage à travers la campagne et une exploration de la ville, ce sera à vous de construire votre propre univers.

Au programme Plaids, chaussons, histoires et surprise !

Pour les 3-6 ans de 18h30 à 19h15 Les petits curieux, vos pyjamas tout doux sont les bienvenus !

Pour les 7-10 ans de 19h30 à 20h15 Préparez-vous à faire travailler votre imagination !

Pas d’inquiétude, chers parents vous pourrez profiter de cette pause douce et cocooning pour rêvasser tranquillement… tout en restant à portée de vue de vos petits explorateurs.

Une soirée pour faire briller les étoiles dans les yeux de vos enfants ! .

Bibliothèque Guiclan 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 79 48 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture

L’événement Nuit de la lecture Guiclan a été mis à jour le 2026-01-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX