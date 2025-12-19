Nuit de la lecture Gundershoffen
Nuit de la lecture Gundershoffen vendredi 23 janvier 2026.
Grand'rue Gundershoffen Bas-Rhin
Vendredi 2026-01-23 19:00:00
Pour fêter les nuits de lecture, la bibliothèque de Gundershoffen vous propose une chasse au trésor dans ses murs ainsi qu’un concours récompensant le plus beau pyjama !
Grand'rue Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 communication@gundershoffen.fr
English :
To celebrate reading nights, the Gundershoffen library is organizing a treasure hunt within its walls, as well as a competition to reward the most beautiful pyjamas!
