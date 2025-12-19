Nuit de la lecture Gundershoffen

Nuit de la lecture

Grand’rue Gundershoffen Bas-Rhin

Vendredi 2026-01-23 19:00:00

2026-01-23

2026-01-23

Pour fêter les nuits de lecture, la bibliothèque de Gundershoffen vous propose une chasse au trésor dans ses murs ainsi qu’un concours récompensant le plus beau pyjama !

Grand’rue Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 communication@gundershoffen.fr

English :

To celebrate reading nights, the Gundershoffen library is organizing a treasure hunt within its walls, as well as a competition to reward the most beautiful pyjamas!

