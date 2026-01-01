Nuit de la lecture: Harpe, chants et histoires BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges
Nuit de la lecture: Harpe, chants et histoires BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture: Harpe, chants et histoires
BEAUPRÉAU 6 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Proposé par le service Lecture Publique de Beaupréau-en-Mauges
Nuit de la lecture harpe, chants et histoires .
BEAUPRÉAU 6 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 20 bibliotheques@beaupreauenmauges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Proposed by the Public Reading Department of Beaupréau-en-Mauges
L’événement Nuit de la lecture: Harpe, chants et histoires Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-01-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges