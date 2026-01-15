Nuit de la Lecture Bibliothèque municipale Haybes

Nuit de la Lecture

Bibliothèque municipale 32 rue André Cunin Haybes Ardennes

Début : 2026-01-21

Retrouvez-nous de 18h à 20h. Entrée gratuite. Thème de cette année Villes et campagnes . Ateliers d’écriture à la plume et lectures animés par l’association Lire Malgré Tout . Réservation souhaitée au 03 24 54 79 19

.

English :

Join us from 6pm to 8pm. Free admission. This year’s theme: Towns and Countryside . Pen-writing workshops and readings led by the Lire Malgré Tout association. Reservations required on 03 24 54 79 19

