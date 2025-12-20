Nuit de la lecture Herbsheim
Nuit de la lecture Herbsheim mercredi 21 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Herbsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-21
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-21
Les différentes bibliothèques et médiathèques du Grand Ried rempilent pour une nouvelle Nuit de la Lecture! Au programme ateliers bricolage, lectures, jeux, spectacle, studio photo… puzzles et bricolages participatifs dans les médiathèques du réseau. .
Herbsheim 67 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98 marckolsheim@grandried.alsace
English :
The libraries and media libraries of the Grand Ried are back for another Night of Reading. Activities, readings, workshops…
