Nuit de la lecture Herbsheim

Début : Vendredi 2026-01-21

fin : 2026-01-25

2026-01-21

Les différentes bibliothèques et médiathèques du Grand Ried rempilent pour une nouvelle Nuit de la Lecture! Au programme ateliers bricolage, lectures, jeux, spectacle, studio photo… puzzles et bricolages participatifs dans les médiathèques du réseau. .

Herbsheim 67 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98 marckolsheim@grandried.alsace

The libraries and media libraries of the Grand Ried are back for another Night of Reading. Activities, readings, workshops…

