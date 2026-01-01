Nuit de la lecture Heure du conte Mackenheim
Nuit de la lecture Heure du conte
2 rue de la Chapelle Mackenheim Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-01-21 17:00:00
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Moment de détente autour de belles histoires.
Viens écouter de belles histoires les animaux de la nuit! .
2 rue de la Chapelle Mackenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 54 78 bibliotheque@mackenheim.fr
A moment of relaxation around beautiful stories.
