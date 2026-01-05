Nuit de la lecture Hier et aujourd’hui

1 rue de l’Eglise Kertzfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-21

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-21

Une exposition présentera des photos de différents bâtiments de la commune une image d’autrefois, une prise actuelle, et un espace laissé libre pour imaginer l’avenir. Les enfants seront invités à créer la version futur de ces lieux en réalisant un dessin à nous retourner. .

1 rue de l’Eglise Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 19 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit de la lecture Hier et aujourd’hui Kertzfeld a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme du Grand Ried