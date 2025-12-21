Nuit de la lecture Horla, Senonches

Nuit de la lecture Horla

2 Rue de Verdun Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Un spectacle pour découvrir Le Horla de Maupassant en lecture-spectacle et se questionner ensemble sur les thèmes de la raison, de l’esprit critique et du basculement dans la folie. Mise en scène et jeu Jason Barrio.

2 Rue de Verdun Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 37 29 mediatheque.senonches@foretsduperche.fr

English :

Discover Maupassant’s Le Horla in a read-through performance, and explore together the themes of reason, critical thinking and the tipping point into madness. Directed and performed by Jason Barrio.

