Nuit de la lecture Ingwiller

Nuit de la lecture Villes et campagnes 10e édition . Au programme Je construis ma ville atelier pour enfants à partir de 3 ans. Atelier d’écriture pour tout public permettant l’expression et la créativité avec un échange autour d’un goûter.

4 Rue Grange aux Dîmes Ingwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 25 25 biblioingwiller.e@orange.fr

Reading Night Villes et campagnes 10th edition . On the program: Je construis ma ville : workshop for children aged 3 and over. A writing workshop for the general public, encouraging expression and creativity, with an exchange of ideas over a snack.

