Nuit de la lecture J’ai rdv avec ma lectrice Seltz

Nuit de la lecture J’ai rdv avec ma lectrice

2 Avenue du Général Schneider Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Avec Delphine Crubézy, comédienne et dans le cadre de la nuit de la lecture, venez découvrir une sélection de romans, poésie, nouvelles lors de cet échange. Pour adultes et adolescents sur inscription (places limitées).

2 Avenue du Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est

