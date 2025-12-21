Nuit de la lecture La Dictée ardentaise, Ardentes

Nuit de la lecture La Dictée ardentaise

2 Rue George Sand Ardentes

Vendredi 2026-01-23

2026-01-23

2026-01-23

Dans le cadre de l’évènement national Les Nuits de la lecture, l’équipe de la médiathèque d’Ardentes vous convie à une soirée dictée ! Avec un texte choisi et lu par les bibliothécaires, testez votre français et repartez peut-être avec un lot !

Le thème de cette année Villes et campagnes

Tout public, sur inscription. .

2 Rue George Sand Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 26 56

English:

As part of the national event Les Nuits de la lecture, the team at the Ardentes multimedia library invites you to a dictation evening! With a text chosen and read by the librarians, test your French and maybe go home with a prize!

