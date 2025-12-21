Nuit de la lecture La Dictée ardentaise, Ardentes
2 Rue George Sand Ardentes Indre
Gratuit
Début : Vendredi 2026-01-23
2026-01-23
Dans le cadre de l’évènement national Les Nuits de la lecture, l’équipe de la médiathèque d’Ardentes vous convie à une soirée dictée ! Avec un texte choisi et lu par les bibliothécaires, testez votre français et repartez peut-être avec un lot !
Le thème de cette année Villes et campagnes
Tout public, sur inscription. .
2 Rue George Sand Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 26 56
As part of the national event Les Nuits de la lecture, the team at the Ardentes multimedia library invites you to a dictation evening! With a text chosen and read by the librarians, test your French and maybe go home with a prize!
