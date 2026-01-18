Nuit de la lecture Bibliothèque municipale Lahontan

Nuit de la lecture

Bibliothèque municipale 9 Bis Rue du Gave Lahontan Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

La bibliothèque municipale de Lahontan participe à la Nuit de la lecture en compagnie de Ludovic Bouquin. Cet auteur local présentera 3 livres dont 1 en avant première.

17h rencontre autour du métier d’auteur.

17h30 lectures gourmandes.

18h30 séance de dédicaces

19h dégustation et apéro gourmand.

Sur inscription à la mairie (05 59 65 14 10), la bibliothèque ou par mail bm.lahontan@gmail.com. .

Bibliothèque municipale 9 Bis Rue du Gave Lahontan 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bm.lahontan@gmail.com

