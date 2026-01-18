Nuit de la lecture Bibliothèque municipale Lahontan
Nuit de la lecture Bibliothèque municipale Lahontan vendredi 23 janvier 2026.
Bibliothèque municipale 9 Bis Rue du Gave Lahontan Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
La bibliothèque municipale de Lahontan participe à la Nuit de la lecture en compagnie de Ludovic Bouquin. Cet auteur local présentera 3 livres dont 1 en avant première.
17h rencontre autour du métier d’auteur.
17h30 lectures gourmandes.
18h30 séance de dédicaces
19h dégustation et apéro gourmand.
Sur inscription à la mairie (05 59 65 14 10), la bibliothèque ou par mail bm.lahontan@gmail.com. .
bm.lahontan@gmail.com
