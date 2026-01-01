Nuit de la lecture Bibliothèque municipale Lalheue

Nuit de la lecture

Bibliothèque municipale 13 rue de La Chapelle Lalheue Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Nuit de la lecture Villes et campagnes

De 17h à 19h, atelier enfants Fabrique ton mini-livre

A 19h, lecture de David Rougerie autour du thème .

Bibliothèque municipale 13 rue de La Chapelle Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 79 77 25 bibliotheque.lalheue@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture

L’événement Nuit de la lecture Lalheue a été mis à jour le 2026-01-17 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne