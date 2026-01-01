Nuit de la lecture Bibliothèque municipale Lalheue
Nuit de la lecture Bibliothèque municipale Lalheue vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Bibliothèque municipale 13 rue de La Chapelle Lalheue Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-01-23 17:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Nuit de la lecture Villes et campagnes
De 17h à 19h, atelier enfants Fabrique ton mini-livre
A 19h, lecture de David Rougerie autour du thème .
Bibliothèque municipale 13 rue de La Chapelle Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 79 77 25 bibliotheque.lalheue@orange.fr
