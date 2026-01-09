Nuit de la lecture Langres
Nuit de la lecture Langres samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Tout public
Entre ville et campagne, et si vous tentiez l’aventure ?
Préparez-vous à une soirée hors du commun où les mots voyageront entre l’effervescence urbaine et la douceur champêtre. Entre ville et campagne, si votre cœur balance, promis, vous n’aurez pas à choisir ! Parcours ludique, buffet champêtre participatif*, dioramas agricoles, veillée chaumière ou taxi-poème, immersion sensorielle urbaine avec SOMO/Zazie dans le métro, ateliers créatifs… et bien d’autres surprises rythmeront cette soirée inoubliable !
Que vous soyez amoureux des grands espaces ou passionné par l’agitation citadine, cette Nuit de la Lecture est faite pour vous.
* N’oubliez pas d’apporter de quoi garnir cette tablée rustique !
Tous publics (y compris familles)
Sans inscription
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuit de la lecture Langres a été mis à jour le 2026-01-07 par Antenne du Pays de Langres