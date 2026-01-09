Nuit de la lecture

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Tout public

Entre ville et campagne, et si vous tentiez l’aventure ?

Préparez-vous à une soirée hors du commun où les mots voyageront entre l’effervescence urbaine et la douceur champêtre. Entre ville et campagne, si votre cœur balance, promis, vous n’aurez pas à choisir ! Parcours ludique, buffet champêtre participatif*, dioramas agricoles, veillée chaumière ou taxi-poème, immersion sensorielle urbaine avec SOMO/Zazie dans le métro, ateliers créatifs… et bien d’autres surprises rythmeront cette soirée inoubliable !

Que vous soyez amoureux des grands espaces ou passionné par l’agitation citadine, cette Nuit de la Lecture est faite pour vous.

* N’oubliez pas d’apporter de quoi garnir cette tablée rustique !

Tous publics (y compris familles)

Sans inscription

Gratuit .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit de la lecture Langres a été mis à jour le 2026-01-07 par Antenne du Pays de Langres