Nuit de la lecture Lanquais

Nuit de la lecture

Salle des fêtes de Lanquais Lanquais Dordogne

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

La soirée se divisera en trois temps d’abord, lectures d’extraits des romans de JP Drilhol, par des bénévoles de la bibliothèque en recherchant des descriptions de la campagne et des villes dans lesquelles se passent les actions des romans policiers.

Puis un moment d’échanges avec l’auteur sur ses méthodes de travail, ses influences et ses projets.

La soirée se clôturera par des dédicaces, doublées de quelques surprises locales pour les papilles, qui seront présentées par l’équipe des bibliothécaires bénévoles. .

Salle des fêtes de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine biblio.l.v@outlook.com

