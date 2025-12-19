Nuit de la lecture Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Nuit de la lecture

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Nuit de la lecture

conférence médiathèque Le Traict d’encre

Vivre à la campagne, maisons rurales au Croisic par Laurent Delpire, conservateur des antiquités et objets d’art de Loire-Atlantique.

Si l’on associe souvent l’architecture au Croisic aux maisons de négociants sur le port ou aux villas balnéaires, la presqu’île conserve des témoignages de son passé rural, anciennes fermes ou manoirs, qui méritent qu’on s’y intéresse et qui ont joué un rôle dans la structuration du territoire local. Un héritage vernaculaire intéressant.



Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Public adulte, sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit de la lecture Le Croisic a été mis à jour le 2025-12-19 par ADT44