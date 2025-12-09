NUIT DE LA LECTURE SALLE DU PICON Le Fousseret

NUIT DE LA LECTURE

SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

14h30 Diffusion du dessin animé “Vaillant pigeon de combat”

18h Quand les pigeons étaient soldats et les colombiers mobiles avec Diane MASLARY

14h30 diffusion du dessin animé “Vaillant pigeon de combat”

Angleterre, 1944. L’issue de la guerre repose sur des aviateurs fringants et casse-cous, qui portent des messages en France au péril de leur vie ce sont… des pigeons !

A partir de 6 ans, 1h15

18h Quand les pigeons étaient soldats et les colombiers mobiles

Le pigeon fut un combattant engagé aux côtés des soldats. Vaillant en est leur porte-drapeau. N’aurait-il pas été sacré héros malgré lui ?

Héroïne devrions-nous dire car Vaillant était une pigeonne !

Rencontre tout public avec Diane Masclary suivie d’une collation .

SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie

English :

2:30pm: Screening of the cartoon Valiant Combat Pigeon

6pm: When pigeons were soldiers and mobile dovecotes with Diane MASLARY

