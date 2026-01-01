Nuit de la lecture Le noir dans la littérature Médiathèque Albert Camus Vitry-le-François

Nuit de la lecture Le noir dans la littérature

Médiathèque Albert Camus 2 rue Charles Péguy Vitry-le-François Marne

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

14h 18hTout public

Le noir dans la littérature journée famille.

Activités ludiques et scientifiques, histoires à écouter et défis à relever, voilà ce qui vous attend pour clôturer les Nuits de la lecture 2026. .

Médiathèque Albert Camus 2 rue Charles Péguy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 19 27

English : Nuit de la lecture Le noir dans la littérature

2pm 6pm

