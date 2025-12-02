Nuit de la lecture: Le projet Utopiques Mikados Souillac

Nuit de la lecture: Le projet Utopiques Mikados

SOIREE UTOPIQUES MIKADOS

Le projet Utopiques Mikados s’organise en trois temps

Le projet Utopiques Mikados s’organise en trois temps. Une exposition de 12 photographies de J-C Loubières ; une

lecture du poète Gilles Jallet avec des extraits de son recueil ; et pour finir, le public peut jouer au mikado géant

Par l’Association Lire, Voir, Ecouter

Adulte

Verre de l’amitié offert .

10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

English :

UTOPIQUES MIKADOS EVENT

The Utopiques Mikados project is organized in three stages

