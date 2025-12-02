Nuit de la lecture: Le projet Utopiques Mikados Souillac
10 Rue de la Halle Souillac Lot
Début : 2026-01-24 17:00:00
2026-01-24
SOIREE UTOPIQUES MIKADOS
Le projet Utopiques Mikados s’organise en trois temps
lecture du poète Gilles Jallet avec des extraits de son recueil ; et pour finir, le public peut jouer au mikado géant
Par l’Association Lire, Voir, Ecouter
Adulte
Verre de l’amitié offert .
10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92
