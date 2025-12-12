Nuit de la lecture Lecture de contes Mertzwiller
Nuit de la lecture Lecture de contes Mertzwiller vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture Lecture de contes
Rue des Bergers Mertzwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23 21:30:00
Date(s) :
2026-01-23
À la clarté vacillante des lampions, les conteuses feront voyager le public entre villes et campagnes, au fil de récits murmurés dans la nuit. Sur inscription.
Rue des Bergers Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 16 50 bib@mertzwiller.fr
English :
Under the flickering light of lanterns, the storytellers will take the audience on a journey from town to country, with tales whispered in the night. Registration required.
