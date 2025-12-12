Nuit de la lecture Lecture de contes Mertzwiller

Nuit de la lecture Lecture de contes

Vendredi 2026-01-23 20:30:00

2026-01-23 21:30:00

2026-01-23

À la clarté vacillante des lampions, les conteuses feront voyager le public entre villes et campagnes, au fil de récits murmurés dans la nuit. Sur inscription.

Rue des Bergers Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 16 50 bib@mertzwiller.fr

Under the flickering light of lanterns, the storytellers will take the audience on a journey from town to country, with tales whispered in the night. Registration required.

