Nuit de la lecture, lectures théâtralisées Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves

Nuit de la lecture, lectures théâtralisées

Place d’Auvelais Médiathèque Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

La médiathèque participe à cet événement national avec la complicité de la troupe de la Cie Garance de l’OCM.

Lectures théâtralisées, sons et chansons évoquant les villes et les campagnes.

Rapport à la terre et à la nature, habitats, mobilité, proximité, identité, aménagement du territoire et inégalités inspirent les auteurs et autrices de ces textes spécialement sélectionnés. Intimement liées, villes et campagnes se répondent et se complètent. Et vous que choisirez-vous ?

Découvrez la médiathèque de nuit, comme vous ne l’avez jamais vue, et laissez-vous guider par la lumière dans ce lieu de tous les possibles. .

Place d'Auvelais Médiathèque Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d'Armor Bretagne

