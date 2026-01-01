Nuit de la lecture, lectures théâtralisées Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves
Nuit de la lecture, lectures théâtralisées Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture, lectures théâtralisées
Place d’Auvelais Médiathèque Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
La médiathèque participe à cet événement national avec la complicité de la troupe de la Cie Garance de l’OCM.
Lectures théâtralisées, sons et chansons évoquant les villes et les campagnes.
Rapport à la terre et à la nature, habitats, mobilité, proximité, identité, aménagement du territoire et inégalités inspirent les auteurs et autrices de ces textes spécialement sélectionnés. Intimement liées, villes et campagnes se répondent et se complètent. Et vous que choisirez-vous ?
Découvrez la médiathèque de nuit, comme vous ne l’avez jamais vue, et laissez-vous guider par la lumière dans ce lieu de tous les possibles. .
Place d’Auvelais Médiathèque Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 06 28
