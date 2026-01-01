Nuit de la lecture Médiathèque des Premiers Sapins Les Premiers Sapins
Nuit de la lecture Médiathèque des Premiers Sapins Les Premiers Sapins vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Médiathèque des Premiers Sapins 8 Rue de la Scierie Les Premiers Sapins Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Dédicaces d’auteurs locaux
Lectures à voix haute (par tous ceux qui le souhaitent) pour et par les adultes et enfants
Emission de radio en direct avec P’tit gibus fm (95.4 ou 100.1)
Expo et podcasts des jeunes du collège de Valdahon
Moments de convivialité entre les animations .
Médiathèque des Premiers Sapins 8 Rue de la Scierie Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 24 69 mediatheque@lespremierssapins.fr
