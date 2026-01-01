Nuit de la lecture Médiathèque des Premiers Sapins Les Premiers Sapins

Nuit de la lecture

Médiathèque des Premiers Sapins 8 Rue de la Scierie Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Dédicaces d’auteurs locaux

Lectures à voix haute (par tous ceux qui le souhaitent) pour et par les adultes et enfants

Emission de radio en direct avec P’tit gibus fm (95.4 ou 100.1)

Expo et podcasts des jeunes du collège de Valdahon

Moments de convivialité entre les animations .

Médiathèque des Premiers Sapins 8 Rue de la Scierie Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 24 69 mediatheque@lespremierssapins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture

L’événement Nuit de la lecture Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2026-01-09 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS