Nuit de la lecture Les sens de mes étoiles Bibliothèque de Cadaujac Cadaujac

Nuit de la lecture Les sens de mes étoiles

Bibliothèque de Cadaujac 41 Avenue du Général de Gaulle Cadaujac Gironde

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Animation pour tout-petits organisée dans le cadre de la nuit de la lecture.

Au programme marionnettes, comptines, éveil des sens et autres surprises. .

Bibliothèque de Cadaujac 41 Avenue du Général de Gaulle Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 57 61 bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

L’événement Nuit de la lecture Les sens de mes étoiles Cadaujac a été mis à jour le 2026-01-14 par Sud Bordeaux Tourisme