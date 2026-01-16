Nuit de la lecture Les sens de mes étoiles Bibliothèque de Cadaujac Cadaujac
Nuit de la lecture Les sens de mes étoiles Bibliothèque de Cadaujac Cadaujac vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture Les sens de mes étoiles
Bibliothèque de Cadaujac 41 Avenue du Général de Gaulle Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Animation pour tout-petits organisée dans le cadre de la nuit de la lecture.
Au programme marionnettes, comptines, éveil des sens et autres surprises. .
Bibliothèque de Cadaujac 41 Avenue du Général de Gaulle Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 57 61 bibliotheque@mairie-cadaujac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuit de la lecture Les sens de mes étoiles Cadaujac a été mis à jour le 2026-01-14 par Sud Bordeaux Tourisme