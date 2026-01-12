NUIT DE LA LECTURE Les Touches

NUIT DE LA LECTURE

Bibliothèque Les Touches Loire-Atlantique

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Nuit de la lecture 10e édition

18h heure du conte lectures en pyjama (dès 3 ans)

19h Vernissage de l’exposition photo portraits d’agricultrices et d’agriculteurs en Erdre & Gesvres (tout public)

20h Spectacle les champs modernes une histoire du remembrement en Bretagne (ados-adultes)

Animations gratuites sur inscription .

Bibliothèque Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 43 96

English :

Reading Night 10th edition

