NUIT DE LA LECTURE Les Touches

Nuit de la lecture 10e édition
18h heure du conte lectures en pyjama (dès 3 ans)
19h Vernissage de l’exposition photo portraits d’agricultrices et d’agriculteurs en Erdre & Gesvres (tout public)
20h Spectacle les champs modernes une histoire du remembrement en Bretagne (ados-adultes)
Animations gratuites sur inscription .
Bibliothèque Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 43 96
English :
Reading Night 10th edition
