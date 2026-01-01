Nuit de la lecture Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois

Nuit de la lecture

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 16:30:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Entre bitume et prairie si on prenait les chemins de traverse ? Si on ouvrait les yeux pour voir autrement nos villes et nos campagnes ?

Des contes à partager en famille !

Spectacle par la conteuse Nize dès 3 ans.

Gratuit. Réservations conseillées.Enfants

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr

English :

Entre bitume et prairie : what if we took the side roads? What if we opened our eyes to see our towns and countryside differently?

Tales to share with the whole family!

Performed by storyteller Nize, ages 3 and up.

Free admission. Reservations recommended.

