Nuit de la lecture Bibliothèque Municipale Maël-Carhaix
Nuit de la lecture Bibliothèque Municipale Maël-Carhaix vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Bibliothèque Municipale 5 Place du Centre Maël-Carhaix Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Nuit de la lecture à la Bibliothèque Municipale de Maël-Carhaix
4 lecteurs vont se succéder pour lire des textes choisis qui vont se répondre sur le thème choisi cette année par le Centre National du Livre Villes/Campagne
Org. Le Chaudron des Arts .
Bibliothèque Municipale 5 Place du Centre Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 73 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuit de la lecture Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du Kreiz Breizh