Nuit de la lecture Bibliothèque Municipale Maël-Carhaix

Nuit de la lecture

Bibliothèque Municipale 5 Place du Centre Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Nuit de la lecture à la Bibliothèque Municipale de Maël-Carhaix

4 lecteurs vont se succéder pour lire des textes choisis qui vont se répondre sur le thème choisi cette année par le Centre National du Livre Villes/Campagne

Org. Le Chaudron des Arts .

Bibliothèque Municipale 5 Place du Centre Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 73 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit de la lecture Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du Kreiz Breizh