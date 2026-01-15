Nuit de la lecture Médiathèque de Magescq Magescq

Nuit de la lecture

Médiathèque de Magescq 21, avenue de Maremne Magescq Landes

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Atelier Lecture à Haute voix.

Le temps d’un atelier, venez découvrir l’art de la lecture à haute voix ! Accompagnés par votre bibliothécaire, vous découvrirez comment donner vie aux textes et partager le plaisir des mots dits à haute voix!

Apportez les textes que vous aimez sur le thème ‘’Villes et campagnes’’ et venez les partager au cours d’une soirée conviviale ! Atelier ouvert à tous ! .

Médiathèque de Magescq 21, avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

Read-Aloud Workshop.

Come and discover the art of reading aloud! Accompanied by your librarian, you’ll discover how to bring texts to life and share the pleasure of words spoken aloud!

