Nuit de la lecture Salle Ducreux Maîche

Salle Ducreux Chemin de la Canissière Maîche Doubs

Gratuit

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

2026-01-23

Comme Chaque année, la nuit de la lecture fait escale à Maîche. En collaboration avec le club de lecture Maîchois Festins de papier .

Entre effervescence urbaine et silence des champs, entre lumières des métropoles et clarté des étoiles la littérature explore depuis toujours ces deux mondes qui se complètent, se confrontent, et se répondent. A travers les mots, les voix et les images, allons à la rencontre de ces paysages humains et poétiques la ville qui bouillonne, la campagne qui respire, et tous les chemins qui les relient. .

Salle Ducreux Chemin de la Canissière Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 18 61 bibliotheque@mairie-maiche.fr

