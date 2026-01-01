Nuit de la lecture Salle Ducreux Maîche

Nuit de la lecture

Salle Ducreux Chemin de la Canissière Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Comme chaque année la nuit de la lecture fait escale à Maîche. En collaboration avec le club de lecture festins de papiers . Entre effervescence urbaine et silence des champs, entre lumières des métropoles et clarté des étoiles, la littérature explore depuis toujours ces 2 mondes qui se complètent, se confrontent et se répondent. A travers les mots, les voix et les images, allons à la rencontre de ces paysages humains et poétiques, la ville qui bouillonne, la campagne qui respire et tous les chemins qui les relient. .

Salle Ducreux Chemin de la Canissière Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 18 61 bibliotheque@mairie-maiche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture

L’événement Nuit de la lecture Maîche a été mis à jour le 2026-01-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER