Nuit de la lecture Salle Ducreux Maîche vendredi 23 janvier 2026.
Salle Ducreux Chemin de la Canissière Maîche Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Comme chaque année la nuit de la lecture fait escale à Maîche. En collaboration avec le club de lecture festins de papiers . Entre effervescence urbaine et silence des champs, entre lumières des métropoles et clarté des étoiles, la littérature explore depuis toujours ces 2 mondes qui se complètent, se confrontent et se répondent. A travers les mots, les voix et les images, allons à la rencontre de ces paysages humains et poétiques, la ville qui bouillonne, la campagne qui respire et tous les chemins qui les relient. .
Salle Ducreux Chemin de la Canissière Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 18 61 bibliotheque@mairie-maiche.fr
