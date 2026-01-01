Nuit de la lecture

impasse de l’ecole Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

Date(s) :

2026-01-24

histoires et bricolage

Bricolage pour les enfants, puzzle défifou à terminer dans la soirée, quizz musical.

17h spectacle sur inscription d’après le conte roule galette

19h: buffet particiaptif, soupe offerte apportez votre bol, du sucré ou du salé ‘tout rond, tout bon’ à mettre sur le buffet. .

impasse de l’ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 91 59 mediatheque.laboulloire@ried-marckolsheim.fr

English :

stories and crafts

L’événement Nuit de la lecture Marckolsheim a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme du Grand Ried