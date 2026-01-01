Nuit de la lecture Marckolsheim
Nuit de la lecture Marckolsheim samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture
impasse de l’ecole Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : Samedi 2026-01-24
Début : Samedi 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24 22:00:00
Date(s) :
2026-01-24
histoires et bricolage
Bricolage pour les enfants, puzzle défifou à terminer dans la soirée, quizz musical.
17h spectacle sur inscription d’après le conte roule galette
19h: buffet particiaptif, soupe offerte apportez votre bol, du sucré ou du salé ‘tout rond, tout bon’ à mettre sur le buffet. .
impasse de l’ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 91 59 mediatheque.laboulloire@ried-marckolsheim.fr
English :
stories and crafts
