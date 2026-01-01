Nuit de la lecture Matzenheim
Nuit de la lecture Matzenheim vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture
2 place de l’église Matzenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2026-01-23 17:30:00
fin : 2026-01-23 21:30:00
2026-01-23
Rat des champs ou rat des villes ? Pourquoi choisir ? Venez savourer une sélection d’histoires autour de cette thématique. .
2 place de l’église Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 46 66 38 87
