Nuit de la Lecture Médiathèque de Brioude Brioude

place Lafayette Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
2026-01-24
La médiathèque participe à la nuit de la lecture le samedi 24 janvier à l’occasion de la 10e édition, placée sous le signe des villes et des campagnes animations, découvertes et plaisir de lire au rendez-vous
place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 05 mediatheque@ville-brioude.fr
English :
The media library will be taking part in the 10th edition of the Night of Reading on Saturday, January 24, under the banner of towns and countryside: events, discoveries and the pleasure of reading await you
