Nuit de la Lecture Médiathèque de Brioude

place Lafayette Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

Date(s) :

2026-01-24

La médiathèque participe à la nuit de la lecture le samedi 24 janvier à l’occasion de la 10e édition, placée sous le signe des villes et des campagnes animations, découvertes et plaisir de lire au rendez-vous

.

place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 05 mediatheque@ville-brioude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The media library will be taking part in the 10th edition of the Night of Reading on Saturday, January 24, under the banner of towns and countryside: events, discoveries and the pleasure of reading await you

L’événement Nuit de la Lecture Médiathèque de Brioude Brioude a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne