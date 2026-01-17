Nuit de la lecture, Médiathèque de l’Odyssée, Dreux

Nuit de la lecture Samedi 24 janvier, 15h00 Médiathèque de l’Odyssée Eure-et-Loir

Le traditionnel événement du Centre National du Livre et du ministère de la Culture fait son retour ! Comme chaque année, les portes de la Médiathèque de l’Odyssée s’ouvriront exceptionnellement jusqu’à 22h, pour une soirée festive, pleine de surprises.

Au programme :

Des contes musicaux, une rencontre avec l’artiste Dominique Axelroud, des lectures à voix haute, des jeux de société dont des escapes games, des quiz, des jeux vidéo, un puzzle collaboratif… De quoi régaler petits et grands en célébrant la culture dans tous ses états !

Les événements de la Médiathèque de l’Odyssée

Ouverte du mardi au samedi, la médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux propose de nombreuses animations tout au long de l’année : un club manga, des ateliers tricot, des lectures à voix haute, des clubs de lecture ou d’écoute musicale, des soirées jeux de société, des ateliers d’écriture, de français ou de médiation numérique… et bien d’autres rendez-vous, comme des conférences de spécialistes ou des petits spectacles !

Plusieurs temps forts rythment sa saison :

La Nuit de l’angoisse en octobre, un marathon de films d’horreur pour Halloween.

Le Mois du film documentaire en novembre, avec des projections de films.

La Nuit de la lecture en janvier, un événement national célébrant le plaisir de lire et les pratiques culturelles.

La semaine de la presse en mars, pour s’éduquer aux médias et à l’information.

La soirée karaoké en mars, pour s’égosiller sur ses chansons préférées.

La soirée jeux en mai, un moment convivial autour de jeux de cartes, de plateau, jeux vidéo…

Partir en livre pendant l’été, le festival national du livre pour la jeunesse.

Médiathèque de l'Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Médiathèque de l'Agglo du Pays de Dreux

La médiathèque est en fête ! Des animations pour tous les âges et pour tous les goûts.

CNL / © Tom Haugomat pour les Nuits de la lecture / Conception graphique : Studio CC / Adapté par l’Agglo du Pays de Dreux (L. Guyen)