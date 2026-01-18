Nuit de la lecture Médiathèque-Espace Diderot Rezé
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 – 22:00
Gratuit : oui gRATUIT Entrée libre ou sur inscription Tout public
La médiathèque participe à la Nuit de la Lecture sur le thème « Villes et campagnes ».À travers la lecture, la cuisine ou le jeu, participez à de nombreuses animations pour tous les âges.+ Infos : reze.fr
Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400
02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/
