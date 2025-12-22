Nuit de la lecture Médiathèque La Mosaïque des Mots

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 18:30:00

fin : 2026-01-26 21:00:00

Date(s) :

2026-01-26

Le vendredi 23 janvier de 18h30 à 21h, la médiathèque La Mosaïque des Mots d’Iffendic accueille Dixit Poétic qui organise une nuit de la lectures partagées sur le thème Villes et Campagnes . L’idée ? Venir avec des extraits de livres ou avec vos propres textes autour d’un apéro dinatoire offert par la médiathèque.

Gratuit. .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 85 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit de la lecture Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Montfort Communauté