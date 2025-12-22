Nuit de la lecture Médiathèque La Mosaïque des Mots, Iffendic
Nuit de la lecture Médiathèque La Mosaïque des Mots, Iffendic lundi 26 janvier 2026.
Nuit de la lecture Médiathèque La Mosaïque des Mots
Iffendic Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-26 18:30:00
fin : 2026-01-26 21:00:00
2026-01-26
Le vendredi 23 janvier de 18h30 à 21h, la médiathèque La Mosaïque des Mots d’Iffendic accueille Dixit Poétic qui organise une nuit de la lectures partagées sur le thème Villes et Campagnes . L’idée ? Venir avec des extraits de livres ou avec vos propres textes autour d’un apéro dinatoire offert par la médiathèque.
Gratuit. .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne
