Nuit de la lecture Médiathèque Libre Cour – Vertou Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 18:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme :À PARTIR DE 18H :Blind TestVenez tester votre culture musicale ! Qui sera le plus rapide ?Tout public. Secteur Musique Projection de films pour les enfantsVenez découvrir des courts-métrages de dessins animés et de films d’animation à partager en famille.Tout public. Secteur jeunesse. À vous de jouerAvec vos enfants ou entre amis, venez jouer à des jeux de société.En partenariat avec la ludothèque vertavienne Les Petits Clowns.Dès 4 ans. Espace de travail et grand hall. Jeux vidéoLe jeu vidéo est enraciné dans la culture populaire. C’est un art qui se décline dans une infinité de genres. Venez en découvrir des échantillons variés, sélectionnés avec passion.À partir de 7 ans À 18H :Spectacle « Le Blablathèque »Imaginez un spectacle où les livres prennent vie entre les mains d’improvisatrices et d’improvisateurs inspirés par les choix du public. Trois comédiennes et comédiens transforment les mots en histoires vivantes. Les titres se chantent, les quatrièmes de couverture s’incarnent, une simple page ouvre la porte à l’imaginaire. Des dialogues inattendus naissent de phrases extraites des livres. Entre émotion, comédie et poésie, «Le Blablathèque» plonge le spectateur dans un univers où les mots et les livres et se réinventent.Par la LINA (Ligue d’Improvisation de Nantes)Tout public. Salle d’animations À 18H, 18H30, 19H, 19H30 :Veillée contéeDes histoires fabuleuses et des histoires sous toutes les formes : des contes, des kamishibaïs, des albums… Une seule consigne : venir en pyjama ! Et puis on peutaussi apporter son doudou et pourquoi pas son duvet et faire le plein de rêves.De 4 à 10 ans. Sur inscription. Durée : 30 min. Chapelle. À PARTIR DE 19H30 :Buffet participatifRien de mieux qu’un petit morceau entre deux animations. Apportez quelque chose à grignoter et à partager, la bibliothèque se charge des boissons !Tout public. Grand hall À 20H30 :Concert de Joanna LévyLaissez-vous emporter dans l’univers onirique de Joanna Lévy. Un monde de mots, de rimes, servi par une musique créative tout en légèreté et en simplicité. Une voix, sur le fil du rasoir, qui sert au plus près une écriture subtile et fragile, profondément humaine. Avec Joanna Lévy : piano, voix et Étienne Arnoux : guitare, voix.Entrée libre. Grand hall. Samedi 24 janvier, de 18h à 22h, à la Bibliothèque Libre Cour. Entrée libre, sur inscription pour certaines animations.Informations et réservations : 02 40 34 88 87 ou librecour@mairie-vertou.fr

Médiathèque Libre Cour – Vertou Centre – Bourg Vertou 44120

02 40 34 88 87 http://librecour.vertou.fr/ librecour@mairie-vertou.fr



