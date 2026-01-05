Nuit de la lecture Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 15:00 – 20:30

Nuit de la lectureSamedi 24 janvier – 15h-20h30 La médiathèque vous propose cette année un voyage à travers le monde et à travers le temps. La transmission sera le maître mot de cette soirée haute en couleurs ! Créez, dansez, écoutez, et laissez-vous emporter ! 15h-18h : Jouez sur borne d’arcade !15h-18h30 : Construction LEGO15h-16h30 : Atelier Cartonville16h-18h : Atelier impression 3D16h-18h : Atelier créatif : Lancez les dés et dessinez !17h-17h30 et 17h30-18h : Lectures plein les yeux18h30-19h30 : L’Arbre à danser – Cie Système B19h30-20h30 : Buffet « Vilels et campagnes » Ouverture de la médiathèque et prêt de documents jusqu’à 20h30. Informations et réservations auprès de la médiathèque.

