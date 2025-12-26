Nuit de la lecture, Montbazens
Nuit de la lecture, Montbazens vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Montbazens Aveyron
Nuit de la lecture, au moulin de la culture. Renseignements 05 65 63 77 94. (Réseau des médiathèques du plateau de Montbazens)
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
English :
Reading Night, at the Moulin de la Culture. Information 05 65 63 77 94. (Montbazens media library network)
