Nuit de la lecture Site de la Papeterie 21 rue de l’usine-82700 Montech Montech

Nuit de la lecture

Site de la Papeterie 21 rue de l’usine-82700 Montech Médiathèque Montech Tarn-et-Garonne

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

À l’occasion de la 10e édition des Nuits de la Lecture, sur le thème des villes et des campagnes, les médiathèques de Labastide-Saint-Pierre et Montech vous accueillent le samedi 24 janvier jusqu’à 20h

English :

For the 10th edition of the Nuits de la Lecture, on the theme of towns and countryside, the media libraries of Labastide-Saint-Pierre and Montech welcome you on Saturday, January 24th until 8pm

