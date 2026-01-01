Nuit de la lecture Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Nuit de la lecture

Début : 2026-01-21 19:00:00

fin : 2026-01-23 20:30:00

2026-01-21 2026-01-23

Les 10ème Nuits de la lecture, c’est du 21 au 25 Janvier et sont organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture. Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques autour du thème Villes et campagnes .

Le programme à la Médiathèque Jean Jaurès de NEVERS

Mercredi 21 à 10h Atelier d’éveil musical pour les enfants de 18 mois à 3 ans. 2 séances de 45 mn au choix 10h et 11h.

Rendez vous à la Médiathèque Jean Jaurès.

Détail de conditions de participation gratuit. Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération. Merci d’inscrire séparément chaque enfant, les accompagnants n’ont pas besoin de s’inscrire.

Renseignements au 03 86 68 48 50

Mercredi 21 à 17h Le nouveau spectacle de la compagnie Capitaine des Mots présenté pour la première fois à Nevers.

Assis à son bureau, au cœur de sa bibliothèque, le Capitaine fouille dans les recoins de sa mémoire pour nous livrer ses aventures… Rien ne dit que ces histoires soient vraies, mais elles le sont à leur manière.

Comme à leur habitude, ce spectacle–ce récit–se déploie autour de chansons dans plusieurs langues, et le jeune public sera invité à participer en continu, entre humour et poésie.

Rendez vous sous la verrière. Entrée libre Gratuit. Durée 1h.

Renseignements au 03 86 68 48 50

Vendredi 23 à 19h Lectures théâtralisées Ces choses qui nous parlent par Lobs Compagnie (Christian Aguinaga et Johann Gay) Et si le monde inanimé les objets, les phénomènes, les concepts décidaient d’écrire aux humains, que leur diraient-ils ?

Deux voix humaines vous feront entendre, avec humour, tendresse et poésie, ce que ces choses ont à nous dire à travers la lecture d’une dizaine de récits de vie hors du commun, écrits sous forme de lettres.

Suivi d’un moment de convivialité et d’échanges avec les artistes.

Rendez vous à l’Auditorium Jean Jaurès. Entrée libre Gratuit dans la limite des places disponibles. Durée 1h30.

Renseignements au 03 86 68 48 50

Le programme à la Médiathèque de VARENNES VAUZELLES

Vendredi 23 à 18h30 soirée placée sous le signe de la lecture et de l’évasion, autour du thème national. Un moment convivial à partager autour des mots et de la littérature.

Gratuit sur inscription au 03 86 61 71 61

Autres animations

Samedi 24 janvier à 18h Diffusion de lectures expressives d’extraits de textes littéraires sur les villes et les campagnes, enregistrées par les élèves d’une classe de seconde du lycée Raoul Follereau à Nevers. À écouter et réécouter en podcast sur radio BacFM, radio rock alternative et lycéenne. .

English : Nuit de la lecture

