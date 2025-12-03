Nuit de la Lecture Ni vues, ni connues Avoine

Nuit de la Lecture Ni vues, ni connues

Les comédiennes et chanteuses Manon Cherrier, Clarisse Léon et Cécile Livenais vous invitent à une heure d’Histoire comme on ne vous l’a jamais enseignée à l’école.

Vente de livres sur place par la librairie Le Murmure.

6 Avenue de la République Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 19 19

Actresses and singers Manon Cherrier, Clarisse Léon and Cécile Livenais invite you to an hour of history as you’ve never been taught it at school.

Books for sale on site by Le Murmure bookshop.

