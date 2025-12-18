Nuit de la lecture Niederbronn-les-Bains

Nuit de la lecture

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

À l’occasion des Nuits de la lecture, Niederbronn-les-Bains organise une animation spéciale pour les enfants de 6 à 10 ans. Les enfants, mettez vous à l’aise ! Si vous le souhaitez, enfilez votre pyjama et venez accompagné de votre doudou.

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

English :

To mark Reading Nights, Niederbronn-les-Bains is organizing a special event for children aged 6 to 10. Kids, get comfortable! If you like, put on your pyjamas and come along with your cuddly toy.

